金沢市が2026年春の取得を目指す、日本銀行金沢支店の利活用をめぐる問題で、馳浩石川県知事は地下の金庫室が全国にある他の旧支店と比べ格段の広さを持つとして、活用の必要性を改めて強調しました。旧日銀金沢支店をめぐっては、跡地活用の「目玉」ともされる地下1階の金庫室について、市が当初、非公開の方針を示したことに馳知事が苦言を呈し、その後一転して方針を修正した経緯があります。旧支店の中でも「格段の広さ」を強