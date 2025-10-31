NTT東日本およびNTT西日本は、フレッツ光やひかり電話などの解約時に、工事実施者が訪問して撤去を行う場合、工事費を新設・改定する。 NTT東日本 NTT東日本では、「フレッツ光」の申し込みにあたり、工事実施者を派遣して宅内で工事する場合の工事費について、2026年7月1日よりNTT東日本のWebサイト以外から申し込みする場合は2万3100円に値上げする。 NTT東日本のWebサイトから申し込みする場合は、現行と同額