NTT東日本およびNTT西日本は、フレッツ光やひかり電話などの解約時に、工事実施者が訪問して撤去を行う場合、工事費を新設・改定する。

NTT東日本

NTT東日本では、「フレッツ光」の申し込みにあたり、工事実施者を派遣して宅内で工事する場合の工事費について、2026年7月1日よりNTT東日本のWebサイト以外から申し込みする場合は2万3100円に値上げする。

NTT東日本のWebサイトから申し込みする場合は、現行と同額の2万2000円。このほか、土日・休日に工事をする場合は、3300円の費用が発生する。

NTT局内工事のみの場合も、NTT東日本以外のWebサイトから申し込みすると4400円の費用が発生する。NTT東日本のWebサイトから申し込む場合は現行と同額の3300円となる。対象となるサービスは、「フレッツ光」、「ひかり電話」など。

このほか、フレッツ光などの解約に伴い、設備の撤去や端末回収などで工事実施者が訪問する「派遣工事」を実施する場合、2026年4月1日から「撤去工事費」を請求する。

「撤去工事費」の料金は、2026年6月30日までの工事では戸建てで1万3200円、集合住宅では1万1000円。7月1日以降にNTT東日本のWebサイト以外から申し込みすると、戸建ては1万4300円、集合住宅は1万2100円に値上がりする。なお、改定後も、利用者自身がレンタル機器を返却するなど「無派遣工事」に該当する場合は引き続き無料。

これまで現地調査および開通工事を対象としていた訪問時刻指定工事の加算料金が、2026年4月1日から新たに廃止工事も対象となる。料金は工事ごとに発生し、9時～16時は1万2100円、17時～21時は1万9800円、22時～翌8時は3万800円。

これらの工事の値上げ対象となるサービスを契約中のユーザーには、順次書面にて案内される。

NTT西日本

NTT西日本も、NTT東日本と同様に解約に伴い派遣工事が必要となる場合、2026年4月1日から「撤去工事費」を請求する。

料金は、NTT西日本のWebサイトからの申し込みでは、戸建てで2万900円、集合住宅で1万4300円。NTT西日本のWebサイト以外から、7月1日以降に申し込みすると、戸建てで2万2000円、集合住宅で1万5400円の「撤去工事費」が発生する。

フレッツ光などの各種サービス申し込み時に発生する「基本工事費」は、6月30日までの申し込み、および7月1日以降にNTT西日本のWebサイトから申し込む場合は8250円だが、2026年7月1日以降にNTT西日本のWebサイト以外から申し込みすると9350円となる。

また、工事実施者が訪問しない無派遣工事では、6月30日までおよび7月1日以降もNTT西日本のWebサイトから申し込みする場合は2200円だが、7月1日以降にNTT西日本のWebサイト以外から申し込みすると3300円に値上げされる。