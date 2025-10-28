各地で今シーズン一番の冷え込みとなった10月28日の朝、西日本第二の高峰・剣山からは、初氷と初霧氷の便りが届きました。この映像は28日の朝6時ごろ、剣山頂上ヒュッテのスタッフが撮影しました。スタッフによりますと、28日の朝は頂上付近は気温0℃まで冷え込み、風も強く吹いたため、ドラム缶に1センチ弱の氷が張ったということです。また、28日の朝はこの冷え込みで、今シーズン初めての霧氷も見られました。剣山