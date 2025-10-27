牟岐町出身のフラメンコ舞踊家、小島章司さんの公演が10月26日に徳島市で行われ、圧巻のパフォーマンスで詰めかけた約800人を魅了しました。 （フラメンコ舞踊家・小島章司 さん）「今月の1日で86歳の誕生日を迎えた。今日はストレッチを一生懸命やる日だとか」「今日はトレーニングセンターに通っていろんなことをやるとか」「フラメンコとともにある人生が、自分らしいと思っている」フラメンコ舞踊家、小