映画業界で活躍するすごい映画人に、「仕事としての映画」について語っていただくコーナー。前編に引き続き、西新宿にある輸入映画ソフト専門店「ビデオマーケット（以下、ビデマ）」の店主、涌井次郎（わくい・じろう）さんにお話を聞いていきます。ホラー映画を中心にSFやカルト作品、ドラマなどのジャンルを取り扱い、この作品に出合えるのはここだけかも!?と運命を感じざるをえない独自のラインアップで映画好きを唸らせてきた