通勤や子どもの送り迎えに自転車を利用している方は多いのではないでしょうか。より快適な乗り心地を求めて自転車をカスタムすることがあるかもしれませんが、それがじつは交通ルールに違反している可能性も…。そこで今回は警察庁交通局交通企画課理事官・須永敦雄さん（取材当時）に自転車のルールについて教えてもらいました。自転車に子どもは何人まで乗せられる？自転車は原則として運転者以外の人を乗せる“二人乗り”はで