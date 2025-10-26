『お文具といっしょ』の描きおこしイラストを使用したかわいいアイテムが、郵便局のネットショップにて受注販売が開始された。＞＞＞『お文具といっしょ』郵便局のアイテムをチェック！（写真6点）「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。2018年よりX（旧Twitter）にて4コ