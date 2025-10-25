家事と育児、仕事に追われる日々…。しかし、家事のちょっとした工夫で自分時間ができ、家族との関係も良好になるかもしれません。今回は40代で2児を持つmegさんに、自分ファーストな暮らしのためのコツを伺いました。自分を優先したら家族の会話も増えた出産後は常に家族優先、子ども優先で暮らしてきたというmegさん。7年前、夫の単身赴任を機に、家事に子育て、パートもがんばらなければと1人で抱え込み、ついに体を壊してしま