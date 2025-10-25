家事と育児、仕事に追われる日々…。しかし、家事のちょっとした工夫で自分時間ができ、家族との関係も良好になるかもしれません。今回は40代で2児を持つmegさんに、自分ファーストな暮らしのためのコツを伺いました。

自分を優先したら家族の会話も増えた

出産後は常に家族優先、子ども優先で暮らしてきたというmegさん。7年前、夫の単身赴任を機に、家事に子育て、パートもがんばらなければと1人で抱え込み、ついに体を壊してしまいました。

【写真】子どもがつくったハンバーグプレート

「私が寝ていても、子どもたちは自分でごはんをつくって食べ、案外暮らしは回る様子。当時上の子は小6、下の子は小2でしたが、全部私がやらなくちゃというのは、思い込みだと気がつきました」（megさん、以下同）

それを機に、少しずつ、子どもたちの自立を促すのと同時に、自分自身が自立しようと考えるようになったと言います。

「現在、上の子は高3、下の子は中3で、思春期真っただ中。塾や部活で食事の時間もまちまちなので、夕食は各自が用意することに。食材を用意したり、洗剤をきらさないようにするなど、家事のベースづくりは私がしますが、それぞれ自分のことは自分でやるようにしています。子どもたちもその方が自由に感じ、かえって親子の会話が増えました。私自身は子どもの『管理』から解放され、自分を見つめ直したり、発信したり…。毎日が充実しています」

megさんの「自分ファースト年表」

megさんの「自分ファースト年表」を紹介します。年齢ごとに、自分を大切にできた度合いを点数にしてもらいました。

●40代で「自分ファースト」に目覚めた！

・24歳：結婚・長女を出産… 20点

・27歳：長男を出産。自分を優先する余裕がゼロに…0点

・34歳：飲食店のパートとして仕事復帰…30点

・36歳：夫が1回目の単身赴任。1人で家と子を支えるように…30点

・40歳：無理のしすぎで腰痛に。暮らし方を変えようと考える…20点

・42歳：夫2回目の単身赴任。家事シェアの始まり…70点

・43歳：体調や心も安定し、やりたいこともできた！…100点

円満な「家事シェア」のコツ

megさんに「円満な家事シェアのコツ」を伺いました。

●「ありがとう」は忘れずに。うまくできなくても口出ししない

「助かったよ」「ありがとう」など、感謝の気持ちは言葉で表現。また、むやみに口出しせず、まかせるように。

「“命令”ではなく、お互いに助け合う気持ちをシェアするようにしています」

●家族にとってのメリットをしっかり伝える

自分でやれば自由が増える、母が働く時間が増え、家族で使えるお金が増えるなど、メリットを説明。

「子どもたちも自由を喜んでいるし、私自身も必死で管理することから解放されました」

●やってほしい家事の仕組みをシンプル化しておく

調理道具を減らし、ラベリングしたり、動線を考えて収納をわかりやすくするなど、家族全員が使いやすい仕組みに。

「あれはどこ？ どうやるの？ とその都度聞かれなくてすむようにしました」

「夫や子どものため」に、を「自分のため」に

精神科医師・福永伴子先生に、自分ファーストな時間をかなえるコツを聞きました。

「今まで『家族のために』とがんばってきた人は、その考えを手放してみては？ 家事を分担制にしたり、食事は各自で用意するルールにしたり…。少しずつ自分を優先する機会を増やし、家族とのほどよい距離感を探っていきましょう」（福永伴子先生）