SNSの投稿、仕事のメール、ちょっとした日記…。文章を書く機会は、想像以上に身近なものです。どうせなら、もっと伝わる文章が書けたら…そう思ったことはありませんか？今回は、書籍『書く仕事がしたい』『本を出したい』の著者でライティングゼミを主宰する佐藤友美（さとゆみ）さんに、「書く力をつけるメリット」や「文章力を上げる2つのコツ」、AI時代に「人間にしか書けない言葉」の見つけ方を伺いました。文章が書けると