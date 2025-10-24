24日、立憲民主党の野田佳彦代表は、記者から高市早苗総理の所信表明演説の受け止めを聞かれ、以下のようにコメントした。【映像】大音量の「ヤジ」→高市総理が演説を止めて“ギロリ”「まず各論で象徴的に表れてたのは、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止するということで、自民党とは石破さんとも高市さんとも合意をしていたが、『廃止法案の成立を期す』ということで完全に“後退”した。なぜ今各論から言ったかという