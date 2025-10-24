【宝鐘マリン 三十路衣装Ver.】 10月→11月 発売予定 価格：35,000円 マックスファクトリーは、フィギュア「宝鐘マリン 三十路衣装Ver.」を10月から11月に発売延期することを発表した。 本製品は、カバーが運営するVTuberタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属する「宝鐘マリンさん」の三十路衣装姿を1/6スケールでフィギュア化したもの