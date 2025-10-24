＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース初日◇23日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞2試合連続で予選落ちを喫していた中村心が息を吹き返した。これまでの最多だった2連続を大きく上回る5連続バーディを奪うなど、ド派手な3位発進。3番パー4でのダブルボギーを帳消しにするバーディラッシュだったが、ルーキーは意外なほど冷静だった。【写真】印象変わります中村心さんがドレスアップ「きのうの夜に