中国資本の半導体企業を巡るオランダと中国の対立を受け、日本自動車工業会は23日、「各社の生産に深刻な影響を及ぼす事態だ」との声明を発表した。日本の部品メーカーに対し半導体の納品が保証できない可能性があると通知があった。