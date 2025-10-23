【初音ミク HATSUNE MIKU Digital Stars 2024 ver.】 2026年7月 発売予定 価格：27,500円 ホビーストックは、1/7スケールフィギュア「初音ミク HATSUNE MIKU Digital Stars 2024 ver.」を2026年7月に発売する。価格は27,500円。 本製品は「HATSUNE MIKU Digital Stars 2024」のメインビジュアルを飾った初音ミクを1/7スケールで立体化したもの。「グリッチ×