今年8月の記録的大雨で車を失った被災者を支援しようと、大分県内のトヨタ販売店グループが、熊本で活動するカーシェア団体に車両5台を寄贈することを決めました。 【写真を見る】記録的大雨で車を失った被災者支援へ大分のトヨタ販売店グループが車5台を寄贈 8月の記録的大雨では、熊本県や鹿児島県で自家用車が水没する被害が相次ぎ、日本カーシェアリング協会が車を無償で貸し出す支援活動を行って