歯科用インプラントメーカーとして世界70ヵ国以上で展開する「DENTIS(デンティス)」が、2025年、日本市場に本格参入します。新会社「デンティスジャパン株式会社」を設立し、日本市場に最適化された製品と臨床支援を通じて、歯科医療に革新をもたらすことを目指します。 DENTIS(デンティス) 歯科用インプラント 日本市場本格参入 韓国KOSDAQ市場に上場する医療機器メーカー「DENTIS」が、日本市場での事業を本格化