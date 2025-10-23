世界70ヵ国以上で展開！DENTIS(デンティス) 歯科用インプラント 日本市場本格参入
歯科用インプラントメーカーとして世界70ヵ国以上で展開する「DENTIS(デンティス)」が、2025年、日本市場に本格参入します。
新会社「デンティスジャパン株式会社」を設立し、日本市場に最適化された製品と臨床支援を通じて、歯科医療に革新をもたらすことを目指します。
DENTIS(デンティス) 歯科用インプラント 日本市場本格参入
韓国KOSDAQ市場に上場する医療機器メーカー「DENTIS」が、日本市場での事業を本格化させます。
2025年8月には日本法人「デンティスジャパン株式会社」を設立。
日本市場に密着した展開を進めていきます。
DENTISとは
「DENTIS」は、韓国KOSDAQ市場に上場し、インプラントとLUVISブランドの医療用無影灯で高い評価を得ている医療機器メーカーです。
特に「LUVIS」は韓国で無影灯のトップシェアを誇り、日本でも大学病院や総合病院での導入が進んでいます。
企業理念は「全人類の生活の質を向上させる歯科および医療ソリューションを開発する」ことです。
デンティスジャパン設立の背景
日本市場に密着した展開を実現するため、2025年8月にデンティスジャパン株式会社が設立されました。
代表には、長年医療、歯科材料の輸入販売に従事し、優れた製品を日本市場に届けてきた実績を持つ岡部 真一氏が就任しています。
今後の展示・イベントスケジュール
デンティスジャパンは、今後以下の学会に出展を予定しています。
・2025年10月：日本口腔インプラント学会(福岡)
・2025年11月：ICOI国際口腔インプラント学会(東京)
初年度は年間5,000本のインプラント販売を目標としています。
2026年6月 ローンチングセミナー開催予定
2026年6月には、東京にてデンティスジャパンの正式ローンチセミナーが開催される予定です。
全国の歯科医師・歯科衛生士・技工士を対象に、日本市場における未来の歯科医療のビジョンを共有する場となります。
代表コメント (デンティスジャパン株式会社 代表・岡部 真一氏)
デンティスジャパンは、単なる「製品を届ける会社」ではありません。
ドクター、歯科衛生士の臨床に寄り添い、共に医療を創る“パートナー型”の企業でありたいと考えています。
世界で実績のあるDENTISの歯科用インプラントが、日本市場に本格登場。
製品力に加え、臨床現場に寄り添うサポート体制で、日本の歯科医療に新たな選択肢を提供します！
今後の学会出展やローンチセミナーにも注目です。
DENTIS(デンティス)の日本市場本格参入と、デンティスジャパン株式会社設立の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 世界70ヵ国以上で展開！DENTIS(デンティス) 歯科用インプラント 日本市場本格参入 appeared first on Dtimes.