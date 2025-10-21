10月21日の朝は寒いと感じた方も多かったのではないでしょうか？。秋も深まり始め、県内の酒どころ三好市にある酒造会社では、新酒の仕込み作業が始まっています。三好市井川町にある、創業112年の歴史を持つ芳水酒造では毎年、気温が下がり始めるこの時期に酒造りを始めます。2025年は、19日から仕込みが始まりました。19日は、酒のもととなる「酒母」に麹や蒸した米を足して「もろみ」を作る仕込みの第一段階を行い、21日は第二