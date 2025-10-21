【Gibson LesPaul Classic】（愛知県乙女座のおとこ49歳）癒しを求めて夜な夜な楽器店のWebサイトで中古ギターをただただ眺めるのが日課なのですが、コロナ禍真っ只中の4年前に某リユース店でポチったのがこのギター。LesPaul、黒、Bigsby、P-90。ロックで男感の塊!! カッコ良すぎやん!! そして『いつかはクラウン』ならぬ『いつかはCustom Shop』製かと諦めかけたら、Classicやん!! ワシでも何とか手が届くかも？って後先何も