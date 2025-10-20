【ロンドン共同】英紙デーリー・テレグラフは19日、英政府がロシアによる国内基地への無人機攻撃に備え、兵士らが基地上空で飛来を確認した場合、即時に撃墜できるよう法整備する方針だと報じた。北大西洋条約機構（NATO）加盟国でロシアのものとみられる無人機や戦闘機による領空侵犯が相次いでいることから、防空態勢の強化に踏み切る。これまで現場の兵士らは飛来した無人機を追跡したり、妨害したりすることは可能だったが