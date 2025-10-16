タレントのジョナサン・シガーが一般女性と結婚したことが１６日、分かった。黒船特派員として木曜レギュラーを務めるＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）で生発表した。番組冒頭、ジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは結婚します（＝した）」と報告した。お相手はエステティシャンとして働く一般女性で、この日婚姻届を提出。途中で別れた期間もあったが、交際期間１年半ほどでゴールインした。「１０