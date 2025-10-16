巨人・矢野謙次2軍打撃チーフコーチが語る指導論俊足の打者に対して、安易に「転がせ」と指示するべきではないーー。何とか出塁しようとボールに当てにいくと、正しい打撃フォームで打てなくなる可能性が高くなるといい、それはプロ野球選手でも一緒だという。巨人・矢野謙次2軍打撃チーフコーチがFull-Countの取材に応じ、少年野球にも通じる指導方法などを明かした。昨年務めた1軍打撃コーチから、今年は現職に配置転換。若