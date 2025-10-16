巨人・矢野謙次2軍打撃チーフコーチが語る指導論

俊足の打者に対して、安易に「転がせ」と指示するべきではないーー。何とか出塁しようとボールに当てにいくと、正しい打撃フォームで打てなくなる可能性が高くなるといい、それはプロ野球選手でも一緒だという。巨人・矢野謙次2軍打撃チーフコーチがFull-Countの取材に応じ、少年野球にも通じる指導方法などを明かした。

昨年務めた1軍打撃コーチから、今年は現職に配置転換。若手育成に注力する矢野コーチは、休日も必ず東京・稲城市の2軍施設に足を運ぶ。「選手の頑張りを見逃したくない。やる気がなかったり、積極的に練習しない選手もいますけど、何かのきっかけでやり始める時がある。その瞬間を見逃したくないんです。その瞬間や成長する過程を見ていくのが楽しくてしょうがないんです」と指導の“魅力”を語る。

プロ野球界は“野球小僧”の集合体。みんな野球が好きで、一生懸命に練習するが、怪我したりプロの壁にぶつかったり、モチベーションが上がらない時もある。それでもふとした瞬間に火がつく。どこに“やる気スイッチ”があるのか探るため、普段の生活態度からも目を離さないという。

今年は2年ぶりにイースタン・リーグ優勝を果たすなど多くの若手が躍動。そんな2軍には俊足を武器にする選手も多い。ただ、1軍で活躍するには、もっと技術を磨く必要がある。俊足選手の打撃について「足が速いから『転がせ』というのは違うと思っています。悪影響が出る可能性があるんです」と指摘した。

足が速いと、特に左打者は内野安打で出塁するケースが増える。転がせばイレギュラーする場合もあり、飛球よりも失策の可能性は高い。その一方で、ボールに当てようという意識が強すぎるとフォームが崩れる危険性がある。腕が先に動いて上半身が突っ込んでしまうという。「後ろ（捕手寄り）の肩が早く回って、体が前に出てしまうんです」。

左打者なら左肩はインパクトの瞬間まで開かないのが理想だが、当てにいこうとすると投球を捉える前に左肩が投手の方向を向いてしまう。「そうなるとポップフライになったり、グシャっと詰まって反対方向に飛んでいくという弊害が出てくるんです」。ボールに対して強い力を伝えられないのである。

「結果が出ると何も言わなくても勝手に練習する」

そうならないために必要なのが、常に強くボールを叩く意識を持つこと。つまりはフルスイングである。「体の大小にかかわらず、常に打撃はライナーを打つのが大事。低くて伸びていくようなライナーを打ち返すことが基本だと思います」と力を込めた。

打球方向も右打者なら二塁手の頭上、左打者なら遊撃手の頭上を狙う意識が打撃向上の1つのポイントになる。引っ張る意識が強いと体の開きも早くなる。「強い打球を中堅から逆方向に打つことです。成績を残した選手は、それが徹底できています。徹底するのは難しいこと。どうしても迷ったり、気持ちの浮き沈みがある。そんな心の乱れが打撃のもろさにつながってしまう。そうすると凡打が増えて調子が落ちていくということが起きやすいんです」。

指導で心がけるのは「とにかく簡単に、簡潔に、分かりやすく伝えること」だという。難しい言葉や長い話は選手の頭に入らない。また怒ると委縮するので言葉遣いにも気を使う。「投手に『低めに投げろ』とは誰でも言える。どうすれば低めに投げられるのかを教える必要がある。打者も同じで、体をどう使ってスイングするとか、狙い球をどう考えたらヒットが出やすいかを説明するのが大事なんです」と強調した。

「結果が出るようになると野球が面白くなってくるので、こっちが何も言わなくても勝手に練習するようになります。何が必要だということを理解するので『練習しろ』と言わなくてもやるようになるんですよ」。これは少年野球でも同じことだろう。技術面も、指導の心がけも、どんな世代にも当てはまるのではないだろうか。（尾辻剛 / Go Otsuji）