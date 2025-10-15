藍住町の自動車販売店で10月15日、高齢者を対象とした安全運転講習会が行われました。この講習会は高齢者が関係する事故を減らそうと、徳島ダイハツモータースが、毎年開いています。15日は、70代以上の15人が参加しました。参加者は理学療法士の指導のもと、加齢による反射神経の衰えなどを確認したあと、専門家から曲がり角での接触事故を防ぐ運転操作などについて説明を受けました。また、参加者は自動ブレー