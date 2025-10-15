10月15日の午後、徳島市名東町で自転車に乗った高齢女性が軽乗用車にはねられる事故があり、女性が意識不明の重体です。警察は車を運転していた60代の女を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。（記者）「交通量の多いこちらの道路で、車と自転車が接触する事故がありました」過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、徳島市名東町の無職の65歳の女です。警察と消防によりますと、15日の午後3時40分ごろ、徳島市名東町で、自転