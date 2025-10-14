10月3日、佐那河内村で起きた交通死亡事故を受け、警察などは14日、事故現場で再発防止に向けた取り締まりや道路状況の点検を行いました。10月3日、午前8時頃佐那河内村の国道でオートバイを運転していた男性が軽乗用車と衝突し、亡くなる事故がありました。これを受けて14日、徳島中央警察署は、事故の発生時間帯に合わせて事故現場周辺で取り締まりを実施。その結果、シートベルトの非着用で7件、携帯電話のながら運