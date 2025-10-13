¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Î10·î13Æü¡¢¸©Æâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç±¿Æ°¤Ë´À¤òÎ®¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÉ½¾ð¤ò±ÇÁü¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Î13Æü¡¢¸©Æâ¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯À²¤ìÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç»Ô¤ò°ìË¾¤Ë¸«²¼¤í¤¹Èý»³ÃæÊ¢¡£·üÌ¿¤Ë»³Æ»¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î63ºÐ¤ÎÃËÀ­¡£¤³¤³¤òÁö¤ë¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¤½¤Î¤ï¤±¤Ï¡£¡Ê63ºÐÃËÀ­¡Ë¡ÖÂç¤­¤ÊÂç