10月10日に開かれる、TIB＝徳島イノベーションベースの月例会は、18歳で起業し、クラウド業界を先導してきた男性が、AIをテーマに講演を行います。県内で起業家の育成を目的に開かれている、TIBの月例会。10日は18歳で起業し、わずか数年で上場を実現した、さくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕さんが登壇します。現在はクラウド事業を中心に展開しながら、若手起業家やITエンジニアの育成にも尽