トライネンは9回先頭から3連打を浴びて2失点KO【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦を4-3で逃げ切り、2連勝を飾った。しかし、9回は大ピンチだった。ブレイク・トライネン投手が3連打を浴びて2失点KO。不振にあえぐ37歳には批判が殺到する中、試合後に駆け寄る“人物”がファンの心を捉えた。第1戦は佐々木朗