崖っぷちに立たされたフィリーズ【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）フィリーズは6日（日本時間7日）、本拠地でのドジャースとの地区シリーズ第2戦に敗れ、もう負けられない状況になった。9回には1点差に迫るも、好機を生かせず敗戦。試合後にフィリーズ戦を伝えた地元放送局では、敗戦のフラストレーションあってか、番組内で出演者が激しく言い合う場面があった。サヨナラもあり得た場面だ