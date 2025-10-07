7日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」でメインパーソナリティー、メッセンジャーあいはら（56）が番組途中で退席した。同番組は午前10時〜正午の放送。11時前に「このあと『マルコポロリ！』（カンテレ）の収録に行ってきます。あとはよろしく！」とあいはらは宣言。その言葉どおり、後半1時間は近藤亨アナウンサー（51）、ピン芸人コウノ・オブ・ザ・イヤー（38）、吉本新喜劇の井上安世（39）