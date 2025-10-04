ユニ・チャーム『ムーニー おしりふき やわらか素材 トミカデザイン』が新登場！親子で楽しめる働く車デザインをチェック♪『ムーニー おしりふき やわらか素材』は、「カシミヤタッチでやさしい肌ざわり」や「水分をたっぷり含み、時間が経ったうんちもしっかり拭き取れる点」が高く評価されている、育児アイテム。このたび、今年55周年を迎え3世代にわたり愛されるタカラトミーの人気ダイキャスト製ミニカーシリーズ「トミカ」