（佐々木気象予報士）「このコーナーでは、お天気の豆知識をお伝えします」「きょうのテーマは「秋バテ」です」「宮下さんは「秋バテ」聞いたことがありますか？」（宮下アナウンサー）「夏バテはよく聞きますが、秋バテはないですね」（佐々木気象予報士）「秋バテとは、「夏の疲れ」と「寒暖差」による体の不調のことです」「街の声や秋バテにはどんな症状があるのか、専門家に特徴や対策を聞きました」