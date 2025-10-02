つるぎ町立半田病院の赤字が4億円を超えていることを受け、町は病院に対し3億円に上る追加繰り出しを行います。半田病院は2024年度の収支決算で、4億1312万円の純損失を計上しました。赤字は2年連続で、前の年度より2億2291万円増えています。2020年度から続いていた、コロナ関連の補助金がなくなったことが主な要因とみられます。また、資金残高が約2億円に減少し、2025年度内にも資金不足に陥る恐れが出てきたということです。こ