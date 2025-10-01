今シーズン限りで現役引退を表明している、海陽町出身の横浜DeNAベイスターズ・森唯斗投手が9月30日、現役最後の登板に臨みました。森投手は9回、横浜スタジアムに駆け付けた3万3000人のファンからの大歓声が上がる中、リリーフカーに乗り登場しました。通算500個目となる三振を、ナックルカーブで奪います。そして、最後のバッターをダブルプレーに仕留め、1回を無失点、渾身のガッツ