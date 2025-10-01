海陽町役場の職員が公用車を運転し、塀と接触する事故を起こしたにかかわらず、9日間に渡り、警察に事故を申告していなかったことが分かりました。町や関係者によりますと、9月22日午前10時頃、海陽町役場の男性職員が海陽町宍喰浦那佐の町道で公用車を運転中、道路脇のコンクリート製の塀に接触する事故を起こしました。塀が欠けるなどしましたが、男性職員は、所有者が分からなかったことから事務所へ戻り、上司に報告。そ