10月1日は県内の企業などで内定式が行われ、阿波銀行や徳島大正銀行でも、2026年春に入行する学生らが内定通知書を受け取りました。徳島市の阿波銀行本部で行われた内定式には、大学生や高校生ら71人が出席しました。式では、山下真弘代表取締役専務が全員に内定通知書を手渡ししたあと、「銀行員、人間として明るく大きく成長してほしい」と激励を送りました。（阿波銀行に内定・吉川遼さん）「地域とともに歩んできた銀行ですの