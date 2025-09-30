お風呂に入るカピバラを楽しめる『お風呂大好きカピバラ浴場ぬいぐるみ』が登場！カピバラ愛溢れるこだわりの表情と愛らしさにご注目♪☆いろいろなお風呂スタイルのカピバラたちをチェック！（写真6点）＞＞＞ピーナッツ・クラブより、カプセルトイ『お風呂大好きカピバラ浴場ぬいぐるみ』がリリース！本アイテムは、最近カピバラにとりつかれた女性カプセルトイデザイナーがデザインしたオリジナルぬいぐるみ。カピバラた