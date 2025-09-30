徳島市の職人が手掛ける「恐竜の和菓子」が今、人気を集めています。見た目もかわいらしくて、食べる過程も楽しい。恐竜和菓子の魅力に迫ります。餅粉と砂糖と水あめを混ぜ合わせた生地に、白あんを練り込んだ「ねりきり」と呼ばれる和菓子です。でも、これはお菓子の裏側。何か見えてきました。正面を覗いてみると…。その愛くるしさで今、子どもたちに人気の和菓子です。（記者）「ようやく、吹く風に秋の気配を感じるようになり