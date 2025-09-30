話題のパン屋さん「ちいかわベーカリー」との公式コラボの付録ムックが、10月28日（火）にリリース！実店舗1周年イベントとのコラボも行われる。☆パン屋さん気分が楽しめる楽しい付録セットをチェック！（写真7点）＞＞＞今年10月29日（水）でオープン1周年を迎える、「ちいかわベーカリー」の公式付録ムックがKADOKAWAより10月28日（火）に登場！本ムックのスペシャル付録は「ちいかわパンやさんごっこ」。「ちいかわベーカ