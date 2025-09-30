滋賀県で開幕した国民スポーツ大会。悲願の日本一を目指すフェンシング少年女子・大分県代表チームの強さに迫りました。 【写真を見る】国スポで頂点へフェンシング王国・大分の少年女子代表チームに実力者集結 大分県内の中高生が参加する月に1度のフェンシング合同練習会。本番を1週間後に控えた国スポ少年女子県代表チームの3人も姿を見せ、最後の調整に臨みました。 県内では、2008年の大分国体