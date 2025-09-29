北海道の雪の妖精とも称される、とっても可愛い野鳥「シマエナガ」のカプセルトイが誕生♪ころんとしたフォルムと宝石みたいな輝きが楽しめるマスコットが見逃せません！☆きらめく雪の妖精「シマエナガ」のマスコットイメージをチェック！（写真7点）＞＞＞縁日商材をはじめとする玩具等を扱う三洋堂より、『宝石シマエナガちゃん〜輝く雪の妖精〜』が登場。『宝石シマエナガちゃん〜輝く雪の妖精〜』は、高さは約4cmのちょこん