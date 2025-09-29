2024年の自民党総裁選後に開かれた両院議員総会の壇上でポーズをとる（左から）岸田氏、石破氏、林氏＝東京・永田町の党本部自民党総裁選候補の林芳正官房長官は29日放送のNHK番組で、総裁就任時の人事を巡り、石破茂首相や岸田文雄前首相の起用に含みを持たせた。インタビューで2人を要職に起用する可能性を問われ「オール自民であり、もちろん入っている」と述べた。かつて首相退任後に宮沢喜一氏が蔵相を、橋本龍太郎氏が行政