SUPEREIGHTの横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。弟の職業に言及する場面があった。この日は弟・充さんとテレビ初共演を果たした。横山は8月の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦。家庭の経済状況が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意していた。番組MCの上田