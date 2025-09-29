2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセで開催される「ジャンプフェスタ2026」の全ステージプログラムと「ジャンプスーパーステージ」の出演キャスト情報が到着！ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2026」（入場無料）が、2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセにて開催される。このたび、アニメ・漫画ファンの注目を集める「ジャンプフェスタ2026」で実施される各ステージ