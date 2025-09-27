ルービックキューブでルービックキューブを計る「ルービックキューブタイム」が新登場。ストップウォッチ機能内蔵のルービックキューブで目指せ新記録！☆ルービックキューブひとつで時間もパズルも楽しめる（写真7点）＞＞＞メガハウスより、パズル遊び＆時間計測の2つが同時にできる「ルービックキューブタイム」がリリースされる。本商品は、これ1つで揃えるまでのタイムが計測できる、ストップウォッチ機能内蔵のルービックキ