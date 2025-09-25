9月21日までの一週間に、県内の指定医療機関で確認された、新型コロナウイルスの感染者は273人で、前の週よりやや減少しましたが、依然、高い数字となっています。県によりますと、9月21日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は273人と、前の週より89人減ったものの、依然として高い数字となっています。1医療機関当たりの平均は8.03人で、5週ぶりに1桁となったため、県は独自の注意喚起メ