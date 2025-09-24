9月24日に最終日を迎えた徳島市議会は、一部の追加提案議案をめぐって紛糾し、開会が大幅に遅れて、先ほど開会しました。徳島市議会9月定例会は、24日午前10時に開会して、予算案などを採決、閉会する予定でした。しかし、24日に追加提案された議案のひとつ、市が生活保護費の国庫負担金を過大に請求していた問題に絡み、百条委員会で行う調査に項目を追加する議案について、一部の議員から「本来は本会議前に提出し、本会議で話し